Policía Morelia separa a 12 elementos por irregularidades en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el año pasado, 12 elementos de la Policía Morelia fueron separados de su cargo por distintas irregularidades, entre ellas cohecho, informó Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

En entrevista para medios de comunicación, se cuestionó al secretario sobre el proceso de depuración realizado en la corporación de seguridad municipal durante 2025.

Al respecto, Alarcón Olmedo indicó que, en comparación con otros años, esta situación ha disminuido y precisó que durante 2025 fueron dados de baja un total de 12 oficiales.