Durante el año pasado, 12 oficiales fueron dados de baja principalmente por casos de cohecho, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia
Policía Morelia separa a 12 elementos por irregularidades en 2025
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el año pasado, 12 elementos de la Policía Morelia fueron separados de su cargo por distintas irregularidades, entre ellas cohecho, informó Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

En entrevista para medios de comunicación, se cuestionó al secretario sobre el proceso de depuración realizado en la corporación de seguridad municipal durante 2025.

Al respecto, Alarcón Olmedo indicó que, en comparación con otros años, esta situación ha disminuido y precisó que durante 2025 fueron dados de baja un total de 12 oficiales.

“El mes pasado tuvimos dos separaciones; en el resto del 2025 fueron 10. Hemos avanzado mucho en la filosofía del servicio que se les inculca a los agentes, para no incurrir en irregularidades en el desempeño de sus funciones (…)”
Sobre las causas, el secretario explicó que principalmente se trató de casos de cohecho, es decir, algún tipo de soborno. Detalló que estas conductas se detectaron a través de denuncias ciudadanas, así como mediante auditorías internas derivadas de la revisión de las cámaras corporales.

Aunado a esto, el secretario compartió que incluso hay ocasiones en que la ciudadanía les reporta este tipo de hechos; sin embargo, al recibir la denuncia se identifica que no se trata de elementos de la Policía Morelia, sino de otras corporaciones de seguridad, por lo que los casos se canalizan a las instancias correspondientes.

Cabe resaltar que actualmente la Policía Morelia cuenta con 750 elementos activos; y de acuerdo con autoridades municipales, además de impulsar la incorporación de más efectivos —pues la meta es llegar a mil— se mantiene un monitoreo constante para separar del cargo a quienes incurran en alguna falta.

