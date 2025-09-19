Policía Morelia rescata a madre e hijas víctimas de privación de la libertad

De inmediato, los oficiales activaron un dispositivo de seguridad y se trasladaron al domicilio señalado, donde identificaron a una de las hijas aún retenida. Durante la intervención, familiares de los presuntos responsables intentaron impedir el acceso y agredieron a los agentes. No obstante, gracias a la acción policial, lograron ingresar y poner a salvo a la menor, quien fue entregada a su madre.