Policía Morelia reporta 11 detenciones durante festejos de Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la jornada de Año Nuevo en la capital michoacana se registró la detención de 11 personas por distintas faltas administrativas, de las cuales tres fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), informó Isaac Olguín Guerrero, comisario de la Policía Morelia.

Al respecto, el comisario detalló que estas detenciones se realizaron el pasado 31 de diciembre como parte de los operativos de los elementos de la corporación de seguridad municipal.

Precisó que ocho personas fueron remitidas al Centro de Atención Municipal, principalmente por incurrir en faltas administrativas como participar en riñas y consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.

En cuanto a las tres personas puestas a disposición de la FGR, -sin brindar mayores detalles- indicó que se debió a la portación de armas de fuego.

Cabe señalar que, con motivo de los festejos de Año Nuevo, las autoridades implementaron un operativo interinstitucional para reforzar la seguridad en el municipio, con especial atención en las salidas de la ciudad, zonas limítrofes y puntos estratégicos de Morelia. Esto, además de mantener el despliegue territorial habitual en la capital.

BCT