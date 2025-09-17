Policía Morelia registra alrededor de 90 armas aseguradas en lo que va del año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, la Policía Morelia ha asegurado cerca de 90 armas de fuego, producto de decomisos, aseguramientos y, en menor medida, entregas voluntarias de la ciudadanía, informó Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad.

El comisario relató que recientemente un joven resultó herido en el rostro al intentar fabricar un llavero con una bala que tenía en su domicilio.

En este sentido, recordó que siempre existe un alto riesgo al manipular armas o municiones, por lo que destacó las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en el canje de este tipo de artefactos, con la finalidad de sacarlos de circulación.

El comisario precisó que, en poco más de un año en Morelia se han registrado al menos dos casos de personas lesionadas al manipular balas o armas.