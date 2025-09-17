Policía Morelia registra alrededor de 90 armas aseguradas en lo que va del año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, la Policía Morelia ha asegurado cerca de 90 armas de fuego, producto de decomisos, aseguramientos y, en menor medida, entregas voluntarias de la ciudadanía, informó Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad.
El comisario relató que recientemente un joven resultó herido en el rostro al intentar fabricar un llavero con una bala que tenía en su domicilio.
En este sentido, recordó que siempre existe un alto riesgo al manipular armas o municiones, por lo que destacó las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en el canje de este tipo de artefactos, con la finalidad de sacarlos de circulación.
El comisario precisó que, en poco más de un año en Morelia se han registrado al menos dos casos de personas lesionadas al manipular balas o armas.
Al ser cuestionado sobre la cantidad de armamento asegurado, Alarcón Olmedo explicó que al mes la Policía Morelia retira de nueve a diez armas, cifra que incluye entregas voluntarias de la ciudadanía.
Detalló que todas las armas aseguradas son puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la Fiscalía General del Estado (FGE). En algunos casos, comentó los reportes provienen de incidentes de violencia doméstica, aunque en dichas situaciones no hay detenciones, pues las armas son entregadas de manera voluntaria.
“Debemos de llevar cerca de 9 a 10 armas al mes, que en su acumulado podrían llegar a 90 armas aseguradas en este año, las que son entregadas voluntariamente son mínimas, yo creo que el 10% aproximadamente”, puntualizó Alarcón Olmedo.
mrh