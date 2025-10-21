Policía Morelia registra 19 homicidios en lo que va de octubre
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del mes, suman 19 homicidios registrados en Morelia, la mayoría relacionados con temas de drogas, informó Isaac Olguín Guerrero, encargado del despacho de la Comisaría de la Policía Morelia.
En entrevista, el comisario reconoció que durante octubre se ha registrado una tendencia al alza en los homicidios.
En este sentido, Olguín Guerrero recalcó que el tema se atiende de manera coordinada con la Sedena, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de operativos en zonas consideradas como focos rojos.
Añadió que, de acuerdo con los registros, la mayoría de los casos están vinculados con el tema de drogas, ya que las víctimas o los presuntos responsables portaban estupefacientes o tenían antecedentes por delitos contra la salud.
Asimismo, señaló que los principales focos rojos se ubican en el poniente de la ciudad, desde la zona de Villas del Pedregal hasta la Tenencia Morelos, así como en el norte de la capital, donde recalcó que se han reforzado los patrullajes y operativos.
Para concluir, el comisario destacó que se han cumplimentado órdenes de aprehensión y se han logrado detenciones importantes en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).
RPO