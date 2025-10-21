Policía Morelia registra 19 homicidios en lo que va de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del mes, suman 19 homicidios registrados en Morelia, la mayoría relacionados con temas de drogas, informó Isaac Olguín Guerrero, encargado del despacho de la Comisaría de la Policía Morelia.

En entrevista, el comisario reconoció que durante octubre se ha registrado una tendencia al alza en los homicidios.