Policía Morelia refuerza presencia permanente para cuidar a las familias durante las fiestas decembrinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de que las celebraciones decembrinas se desarrollen en un ambiente de paz, convivencia y seguridad, la Policía Morelia mantiene presencia permanente en colonias, zonas comerciales, puntos de alta afluencia y espacios recreativos de la ciudad, además de reforzar la atención a reportes ciudadanos y las acciones de proximidad.

Durante estas fechas, las y los elementos policiales se mantienen atentos y disponibles para brindar apoyo, orientación y resguardo a la población, priorizando la prevención de incidentes y la atención oportuna ante cualquier situación de riesgo.

De manera paralela, la institución hace un llamado respetuoso a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad, privilegiando la convivencia familiar y el diálogo, así como evitar conductas de riesgo como conducir en estado de ebriedad, realizar disparos al aire o exceder los límites de velocidad. Asimismo, se exhorta a cuidar de manera especial a niñas, niños y personas adultas mayores.