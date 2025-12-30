Policía Morelia refuerza llamado a no realizar disparos al aire en las celebraciones de Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, recalcó que efectuar disparos al aire, además de poner en riesgo a la población, constituye un delito, por lo que las personas responsables pueden ser canalizadas ante la Fiscalía.

Durante una entrevista colectiva, el comisionado señaló la importancia de generar conciencia y evitar este tipo de conductas. Añadió que en las festividades navideñas no se registraron incidentes graves relacionados con disparos al aire, por lo que el llamado permanente —y particularmente para Año Nuevo— es no realizar estas acciones.