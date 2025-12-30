Policía Morelia refuerza llamado a no realizar disparos al aire en las celebraciones de Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, recalcó que efectuar disparos al aire, además de poner en riesgo a la población, constituye un delito, por lo que las personas responsables pueden ser canalizadas ante la Fiscalía.
Durante una entrevista colectiva, el comisionado señaló la importancia de generar conciencia y evitar este tipo de conductas. Añadió que en las festividades navideñas no se registraron incidentes graves relacionados con disparos al aire, por lo que el llamado permanente —y particularmente para Año Nuevo— es no realizar estas acciones.
Alarcón Olmedo recalcó que la corporación de seguridad municipal estará atenta a los reportes que se registren durante la jornada de Año Nuevo, los cuales pueden realizarse a través del número de la Policía Morelia (443 113 5000).
En caso de detectar a personas realizando disparos al aire, reiteró que pueden ser canalizadas a la Fiscalía por portación de arma de fuego, situación en la que dichas armas también quedan a disposición de la autoridad.
