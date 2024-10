Policía Morelia refuerza acciones contra extorsiones y secuestros virtuales

Premios no solicitados: Si recibes una llamada diciendo que ganaste un premio sin haber participado en un concurso, es una extorsión. Verifica siempre la información antes de confiar.

Secuestro virtual: Si recibes una llamada diciendo que un familiar ha sido secuestrado, mantén la calma, no compartas información y verifica de inmediato con tus familiares por otros medios.

Fotos o datos personales bajo amenaza: Si te amenazan con publicar fotos o información personal si no pagas, no caigas en la trampa. Mantén tus dispositivos seguros, con contraseña y evita guardar información sensible en dispositivos que puedan extraviarse.