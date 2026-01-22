Policía Morelia recupera vehículo con reporte de robo en la tenencia de Tacícuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de los recorridos permanentes de prevención y vigilancia, se logró la recuperación de un vehículo que contaba con reporte de robo vigente en la tenencia de Tacícuaro.

Oficiales de la corporación atendieron un reporte emitido por la base de radio de emergencias, que alertaba sobre un vehículo sospechoso ubicado en la calle Miguel Silva, en la citada tenencia.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron un vehículo tipo sedán, marca Honda, color gris, el cual se encontraba estacionado de manera irregular. Tras realizar la verificación correspondiente ante las plataformas oficiales, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo vigente, ocurrido el mismo día en otro punto del municipio.

Posteriormente, se efectuó una inspección preventiva del vehículo, sin que se detectaran signos de violencia, desvalijamiento u objetos ilícitos, por lo que se procedió a su aseguramiento conforme a los protocolos establecidos.

El vehículo fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad competente para las diligencias legales correspondientes.

Policía Morelia reitera su compromiso de fortalecer las acciones de vigilancia y atención oportuna a los reportes, con el objetivo de proteger el patrimonio de la ciudadanía y mantener entornos seguros en toda Morelia.

RYE-