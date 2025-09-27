Policía Morelia recupera camioneta robada minutos después del atraco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía Morelia recuperaron este sábado una camioneta con reporte de robo, misma que había sido despojada de su propietario minutos antes en la colonia Vicente Lombardo Toledano.

De acuerdo con la corporación, tras recibir el reporte ciudadano se implementó un operativo de reacción inmediata que permitió localizar y asegurar el vehículo en la zona. Posteriormente, la unidad fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las diligencias de ley.