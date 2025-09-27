Morelia

Policía Morelia recupera camioneta robada minutos después del atraco

Policía Morelia recupera camioneta robada minutos después del atraco
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía Morelia recuperaron este sábado una camioneta con reporte de robo, misma que había sido despojada de su propietario minutos antes en la colonia Vicente Lombardo Toledano.

De acuerdo con la corporación, tras recibir el reporte ciudadano se implementó un operativo de reacción inmediata que permitió localizar y asegurar el vehículo en la zona. Posteriormente, la unidad fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las diligencias de ley.

Te puede interesar:
Recuperan camioneta robada hace dos semanas en Morelia
Policía Morelia recupera camioneta robada minutos después del atraco

La Policía Morelia recordó a la población que mantiene disponible su línea de contacto ciudadano 443 113 5000, donde se pueden realizar reportes de emergencias y solicitudes de apoyo en materia de seguridad.

mrh

Policía Morelia
camioneta robada minutos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com