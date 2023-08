Policía Morelia rechaza acusaciones en torno a indigente fallecido; denuncia por difamación

Añadió que el individuo fue detenido la semana pasada por beber en vía pública. Recordaron que sus procesos están documentados a través de las cámaras corporales con las que cuentan cada uno de los policías.

"No toleraremos intentos de difamación que busquen minar estos principios fundamentales. Nuestra institución ha actuado y lo continuará haciendo de acuerdo con estos valores, reafirmando nuestro compromiso inquebrantable con la justica y la integridad, no sólo de quienes no portan uniforme, sino también de las mujeres y hombres que conforman nuestra corporación", señaló la Policía Morelia.

AC