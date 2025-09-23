Policía Morelia realiza entre 8 y 10 operativos mensuales para dispersar arrancones: comisario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia realiza entre 8 y 10 operativos al mes para disipar arrancones, informó Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el comisario recalcó que los reportes sobre arrancones de motocicletas y vehículos llegan tanto a la línea de emergencias 911, al número de la Policía Morelia (443-113-5000) y también se detectan a través del monitoreo en redes sociales.

“Hacer esta invitación a los jóvenes a que desistan de concentrarse con estos propósitos, porque se ponen en riesgo, pueden generar accidentes y afectar a terceras personas. Es una situación de conciencia cívica (…)”, compartió.

Alarcón Olmedo explicó que, en estos casos al detectar aglomeraciones de vehículos, se observa que en distintas ocasiones los conductores consumen bebidas embriagantes, algunos motociclistas no portan casco y además se presentan irregularidades con las unidades.