Policía Morelia realiza entre 8 y 10 operativos mensuales para dispersar arrancones: comisario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia realiza entre 8 y 10 operativos al mes para disipar arrancones, informó Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad.
En entrevista para MIMORELIA.COM, el comisario recalcó que los reportes sobre arrancones de motocicletas y vehículos llegan tanto a la línea de emergencias 911, al número de la Policía Morelia (443-113-5000) y también se detectan a través del monitoreo en redes sociales.
“Hacer esta invitación a los jóvenes a que desistan de concentrarse con estos propósitos, porque se ponen en riesgo, pueden generar accidentes y afectar a terceras personas. Es una situación de conciencia cívica (…)”, compartió.
Alarcón Olmedo explicó que, en estos casos al detectar aglomeraciones de vehículos, se observa que en distintas ocasiones los conductores consumen bebidas embriagantes, algunos motociclistas no portan casco y además se presentan irregularidades con las unidades.
Detalló que muchos de los autos de lujo (o motocicletas) usados en carreras clandestinas provienen de Estados Unidos y no cuentan con placas de circulación, sino con micas de plástico, por lo que en estricto sentido no cumplen con los requisitos para circular. En esos casos, indicó que se procede al retiro de la unidad y a levantar las infracciones.
En cuanto a los puntos rojos, señaló que una de las zonas más recurrentes es Altozano, particularmente en avenidas como Francisco Medina, Montaña Monarca y Juan Pablo Segundo, ya que prácticamente forman un circuito que dichas personas utilizan para realizar arrancones.
“Lo que estamos haciendo en esta zona es cerrar la circulación cuando se detecta algún grupo y, así, vehículo por vehículo, revisar si cuentan con los documentos, tarjeta de circulación, placas, licencia, y si se detecta que están bajo la influencia del alcohol, proceder a girar las infracciones correspondientes”, puntualizó.
RYE