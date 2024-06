Policía Morelia, punta de lanza a nivel nacional en atención a la salud mental de sus policías: Cussi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia es punta de lanza en la atención a la salud mental de sus policías con el arranque del proyecto piloto que busca brindar una atención integral y el bienestar de su personal, aseguró el comisionado de Seguridad Ciudadana, Alejandro González Cussi, quien resaltó que no se puede hablar de ninguna estrategia de seguridad sin atender y ver primero primero por las y los propios uniformados.

“En un ánimo de estricta justicia, no podemos hablar de ninguna estrategia de seguridad que no vea primero por los propios, por los más cercanos, que son los policías, si no nos preocupamos por ellos, de garantizarles que salgan a la calle sin una preocupación, el piso mínimo, la justicia elemental y mínima que implica el salario, el tener el alimento asegurado y la protección de los suyos, todo lo demás será una falacia”.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM, el comisionado detalló que el proyecto consiste en una batería de evaluación de riesgo psicosocial a cerca de 600 agentes de la policía para obtener un diagnóstico.