Policía Morelia prepara reforma al Reglamento de Tránsito Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se tiene contemplada una reforma al Reglamento de Tránsito de Morelia, con el objetivo de atender diversas “lagunas” que existían en rubros como el uso de patines eléctricos, así como adecuarlo a reglamentos estatales y federales, informó Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

En entrevista, el secretario comentó que esta reforma se encuentra prácticamente en la última etapa de análisis, para posteriormente ser turnada a Cabildo y así se decida su aprobación.