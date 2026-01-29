Morelia

Policía Morelia prepara reforma al Reglamento de Tránsito Municipal

La Secretaría de Seguridad busca regular vehículos eléctricos y armonizar la normativa local con leyes estatales y federales
Policía Morelia prepara reforma al Reglamento de Tránsito Municipal
FB: Policía de Morelia
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se tiene contemplada una reforma al Reglamento de Tránsito de Morelia, con el objetivo de atender diversas “lagunas” que existían en rubros como el uso de patines eléctricos, así como adecuarlo a reglamentos estatales y federales, informó Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

En entrevista, el secretario comentó que esta reforma se encuentra prácticamente en la última etapa de análisis, para posteriormente ser turnada a Cabildo y así se decida su aprobación.

Detalló que uno de los principales objetivos es reforzar la regulación en torno a los vehículos eléctricos, como motocicletas y patines eléctricos, los cuales no estaban debidamente clasificados dentro del reglamento vigente.
“Se busca reforzar mucho, pues también se observa el tema de los vehículos eléctricos, como patines eléctricos, en los cuales quedaba una laguna en la clasificación de este tipo de unidades. Ahora se incorporarán al reglamento (…)”
señaló

Aunado a esto, Alarcón Olmedo destacó que las y los usuarios de este tipo de unidades serán sujetos de obligaciones y derechos, esto como usuarios de la vía pública.

El secretario indicó que otros rubros que se modificarán serán la adecuación a la Ley General de Movilidad Nacional, así como a la reglamentación estatal, con la finalidad de estar alineados a estas disposiciones.

Lo anterior, explicó, tiene como objetivo evitar situaciones que permitan que, cuando una persona cometa alguna infracción, pueda promover un juicio administrativo derivado de vacíos normativos.

“Sí se llegaron a presentar casos en los que los infractores, en lugar de asumir la consecuencia por cometer alguna falta, van al tribunal para impugnar la boleta (…)”
compartió

Finalmente, Alarcón Olmedo señaló que, al encontrarse en la última fase de análisis, se espera que el área de Normatividad de Sindicatura otorgue el visto bueno para que la propuesta sea turnada a Cabildo.

Sin precisar el total de adecuaciones, recalcó que fueron diversas, ya que fue necesario armonizar el reglamento con distintas normativas.

Te puede interesar:
Operativo alcoholímetro registra baja en unidades aseguradas en enero: Policía Morelia
Policía Morelia prepara reforma al Reglamento de Tránsito Municipal

RPO

Policía Morelia
Reglamento de Tránsito

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com