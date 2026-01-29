Policía Morelia prepara reforma al Reglamento de Tránsito Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se tiene contemplada una reforma al Reglamento de Tránsito de Morelia, con el objetivo de atender diversas “lagunas” que existían en rubros como el uso de patines eléctricos, así como adecuarlo a reglamentos estatales y federales, informó Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.
En entrevista, el secretario comentó que esta reforma se encuentra prácticamente en la última etapa de análisis, para posteriormente ser turnada a Cabildo y así se decida su aprobación.
Detalló que uno de los principales objetivos es reforzar la regulación en torno a los vehículos eléctricos, como motocicletas y patines eléctricos, los cuales no estaban debidamente clasificados dentro del reglamento vigente.
Aunado a esto, Alarcón Olmedo destacó que las y los usuarios de este tipo de unidades serán sujetos de obligaciones y derechos, esto como usuarios de la vía pública.
El secretario indicó que otros rubros que se modificarán serán la adecuación a la Ley General de Movilidad Nacional, así como a la reglamentación estatal, con la finalidad de estar alineados a estas disposiciones.
Lo anterior, explicó, tiene como objetivo evitar situaciones que permitan que, cuando una persona cometa alguna infracción, pueda promover un juicio administrativo derivado de vacíos normativos.
Finalmente, Alarcón Olmedo señaló que, al encontrarse en la última fase de análisis, se espera que el área de Normatividad de Sindicatura otorgue el visto bueno para que la propuesta sea turnada a Cabildo.
Sin precisar el total de adecuaciones, recalcó que fueron diversas, ya que fue necesario armonizar el reglamento con distintas normativas.
RPO