”Policía Morelia podrá cuidarme y es un alivio”: Alfonso Martínez

Añadió que no tiene aún la información de cuántos elementos lo acompañarían, pero “no serían muchos, realmente es un tema de protocolo prácticamente”.

Expuso que quedó claro que no hubo ninguna violación durante los registros hechos ante los partidos que lo abanderan, “y ahora queda claro que sí podíamos, primero, no pedir seguridad a ellos, y dos, que sí podíamos hacerlo nosotros”.

El alcalde expuso que es significativo que “tanta gente se ofrezca a ayudarnos (entre ellos abogados), pero no es necesario, porque es político el tema, ellos están tratando de hacer algo mediático (…) porque si no, no salen en la tele”.

Martínez Alcázar ponderó que, en materia de transparencia, la diferencia “es abismal” toda vez que, Morelia “es el número uno, entre los 2 mil 500 municipios y ellos, se encuentran en el lugar 27 entre 32 (estados)”.

oag