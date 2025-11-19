Policía Morelia planteará tres propuestas al nuevo titular de la SSP

“Cuando él llegó a la Fiscalía encontramos mucha apertura, entonces creo que ese trabajo coordinado va a prevalecer e incluso se podrá fortalecer”, indicó el comisionado, a la par de resaltar que la postura de la Policía Morelia —así como de la administración actual— se concentra en sumar, hacer equipo y trabajar de manera conjunta en los temas de seguridad en beneficio de la ciudadanía.

Por consiguiente, se le cuestionó respecto a si se prevé concretar una reunión con el nuevo secretario de la SSP, a lo que señaló que espera que pueda realizarse en los próximos días, y adelantó que entre los temas que podrían plantearse por parte de la corporación de seguridad municipal se encuentran tres puntos prioritarios.

El primero, indicó, sería compartir la información correspondiente en materia de seguridad. En segundo lugar, refirió que insistirán en lo señalado por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar durante la reunión realizada la semana pasada con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch: la depuración de la Policía, con el objetivo de supervisar y garantizar que los elementos realicen su trabajo de manera adecuada.

Sobre el último punto, recalcó que sería la reincorporación del personal de la Policía Morelia al C5, con la intención de continuar trabajando de manera coordinada y, sobre todo, en comunicación constante.

Para culminar, Alarcón Olmedo detalló que considera un “acierto” que las instituciones de seguridad —en este caso la SSP— sean administradas por un perfil policial con experiencia en la rama, pues señaló que esto también se está replicando en distintos estados del territorio mexicano.

RYE-