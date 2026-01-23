Policía Morelia mantiene vigilancia en zona rural del municipio

Al respecto, Alarcón Olmedo explicó que, de manera preliminar, el móvil de la agresión apunta a un ataque directo (a otro individuo) probablemente vinculado con una situación relacionada con estupefacientes, aspecto que precisó actualmente es materia de investigación. Añadió que el menor fue una víctima colateral del hecho y su estado actual de salud es estable, fuera de peligro.

Alarcón Olmedo señaló que, tras este suceso, la corporación se mantiene atenta para evitar que situaciones similares se repitan, por lo que se trabaja de manera coordinada con el equipo de investigación, la unidad táctica y en estrecha comunicación con los jefes de tenencia.

Indicó que cada sector de la Policía Morelia atiende de manera diferenciada a los jefes de tenencia, con quienes —aseguró— se mantiene coordinación y diálogo constante. Particularmente, comentó que las labores de refuerzo se concentran en aquellas tenencias que colindan con otros municipios, como Tiripetío, Capula y Teremendo, donde señaló que se mantiene atención permanente a sus necesidades y cercanía con los encargados del orden.

Asimismo, comentó que se realizan reuniones con la población, jefes de tenencia, ejidatarios y representantes de las localidades, con el objetivo de escuchar de manera directa las problemáticas que enfrentan.

Entre los reportes más recientes, el secretario destacó que uno de los principales factores de intranquilidad que los habitantes les han indicado es la presencia de personas armadas; aclaró que no necesariamente se trata de grupos delictivos, sino de individuos que, por distintos motivos, portan armas de fuego en su vida cotidiana.

Derivado de estos reportes, detalló que la Policía Morelia ha intervenido y realizado detenciones de personas sorprendidas en posesión de armas de fuego en las zonas rurales de Morelia.

Finalmente, reconoció que aún persiste cierta desconfianza por parte de habitantes de la zona rural para realizar reportes; sin embargo, subrayó que este es un aspecto en el que se continúa trabajando, esto con el propósito de reducir situaciones que generen intranquilidad en las comunidades.

