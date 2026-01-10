Policía Morelia mantiene operativos interinstitucionales y refuerzo en zonas limítrofes

Al respecto, Olguín Guerrero destacó que en Morelia se continúa trabajando de manera coordinada con las corporaciones de seguridad estatales y federales, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

“En Morelia hay un dispositivo robusto de los operativos interinstitucionales y yo creo que en este momento aquí en Morelia estamos en condiciones de poder mitigar un poco más estos temas de alto impacto y vamos a continuar trabajando bajo esta dinámica (…)”, compartió.

En este tenor, indicó que se cuenta con distintos operativos y que durante todo el día se mantienen activas cinco bases de operaciones interinstitucionales; además de la estrategia propia de la Policía Morelia, con despliegues permanentes en los distintos cuadrantes.

Finalmente, el comisario señaló que no se descuidan las zonas limítrofes, particularmente la zona norte, que colinda con los municipios de Tarímbaro y Álvaro Obregón, y por consiguiente con Cuitzeo.

BCT