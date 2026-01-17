Policía Morelia mantendrá operativos de regulación de motocicletas este 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante este 2026 continuarán los operativos de regulación de motocicletas por parte de la Policía Morelia; en lo que va del año ya se han asegurado alrededor de cinco unidades por distintas faltas al Reglamento de Tránsito, informó Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

En entrevista colectiva, se le cuestionó al secretario sobre la continuidad de este operativo, particularmente ante la persistente presencia de motociclistas que alteran los escapes de sus unidades, y que por consiguiente incide en un aumento excesivo de ruido.

Al respecto, Alarcón Olmedo indicó que durante este año, a través de dicho operativo y de otras estrategias, se reforzará el tema de vialidad para ser más rigurosos en la aplicación del Reglamento de Tránsito.

“Generan no sólo molestia, sino también temor y nerviosismo cuando pasan estas motocicletas ruidosas; una de las líneas de acción estará enfocada en mantener el orden y la aplicación de la norma (…)”, señaló.

Aunado a esto, indicó que en repetidas ocasiones quienes circulan en estas motocicletas no portan el casco correspondiente, además de que en algunas ocasiones las unidades carecen de placas.

El secretario añadió que las acciones de la Policía Morelia no se centran en “perseguir” a estos motociclistas, ya que ello implicaría un riesgo para todas las partes involucradas: conductores, ciudadanía y elementos policiales.

Por ende, recalcó que los operativos se realizan de manera itinerante y constante, con el objetivo de sacar de circulación motocicletas irregulares, ya sea por incumplimiento al Reglamento de Tránsito, alteración de escapes, falta de placas o ausencia de documentación oficial.

Para concluir, Alarcón Olmedo señaló que durante 2025 se resguardaron más de 500 motocicletas por diversas faltas al reglamento. De estas, destacó que una parte considerable no fue recuperada por sus conductores, particularmente al no contar con los documentos que acreditaran la propiedad de las unidades.

BCT