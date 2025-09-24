Policía Morelia mantendrá modelo operativo propio y reforzará trabajo con enfoque humano: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En materia de seguridad se mantendrá la colaboración y coordinación con los distintos órdenes de gobierno, y se continuará bajo un mando vertical, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado municipal de seguridad de Morelia.

Tras su nombramiento oficial como comisionado municipal, Alarcón Olmedo compartió en entrevista que el propósito al frente de la corporación seguirá siendo el mismo: reducir la incidencia delictiva y mostrar resultados cada día.

En ese contexto, se le cuestionó si se prevé adherir a la corporación al convenio de seguridad de Michoacán. Sobre el tema, respondió que no se tiene contemplado, ya que Morelia, al ser la capital necesita de un mando vertical.

Indicó que la Policía Morelia continuará trabajando con el sistema operativo actual, aunque aclaró que no se cerrarán a la colaboración ni a mantener la comunicación y coordinación con el estado y la federación.

El comisionado adelantó que en los próximos días presentarán el proyecto formal ante el alcalde Alfonso Martínez Alcázar para consolidar la Secretaría de Seguridad, con la intención de que quede establecida en 2026.

En cuanto al personal, Alarcón Olmedo subrayó que trabajarán en reforzar la confianza ciudadana en la Policía Morelia, con el objetivo de que los oficiales cuenten con una formación de enfoque humanista y alto compromiso con la sociedad para la construcción de la paz.

“La Policía Morelia debe ir enfocada a hacer un trabajo más humano, tecnificado y apegado al uso de la tecnología. Ese es el reto que yo enfrento actualmente: supervisar la implementación de las estrategias operativas, supervisar el C4 y el modelo de justicia cívica”, puntualizó.

Finalmente, recalcó que no se despegará del tema operativo, aunque dicha vertiente ahora quedará a cargo del comandante Isaac Olguín Guerrero.

RYE