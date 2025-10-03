Policía Morelia localiza a viejito reportado como extraviado en Villas de Oriente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Oficiales de Policía Morelia, atendieron un reporte ciudadano que alertaba sobre un adulto mayor aparentemente desorientado en el fraccionamiento Villas de Oriente, en la zona de “La Aldea”.

Tras recibir la notificación, oficiales acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de un hombre que manifestó no recordar el trayecto a su domicilio. En coordinación con la Fiscalía General del Estado, se verificó que existía un reporte activo de búsqueda, por lo que de inmediato se activaron los protocolos correspondientes.