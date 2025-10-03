Policía Morelia localiza a viejito reportado como extraviado en Villas de Oriente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Oficiales de Policía Morelia, atendieron un reporte ciudadano que alertaba sobre un adulto mayor aparentemente desorientado en el fraccionamiento Villas de Oriente, en la zona de “La Aldea”.
Tras recibir la notificación, oficiales acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de un hombre que manifestó no recordar el trayecto a su domicilio. En coordinación con la Fiscalía General del Estado, se verificó que existía un reporte activo de búsqueda, por lo que de inmediato se activaron los protocolos correspondientes.
El ciudadano fue trasladado ante la autoridad ministerial especializada en personas desaparecidas, donde se logró el contacto con sus familiares, quienes acudieron al sitio y recibieron al adulto mayor sano y salvo.
Policía Morelia subraya la importancia de la participación ciudadana en estos casos, ya que gracias al reporte oportuno se logró la pronta localización. Asimismo, reitera su compromiso de brindar atención social, jurídica y humanitaria para salvaguardar la integridad de las personas.
BCT