Policía Morelia llama a extremar precauciones en glorietas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Es necesario que las y los conductores, particularmente los transportistas, eviten circular a exceso de velocidad al transitar por glorietas, ya que, además de poner en riesgo a los pasajeros, se pueden provocar accidentes, destacó Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el secretario señaló que la Policía Morelia mantiene intervenciones permanentes en las glorietas ubicadas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de fomentar el uso correcto de este tipo de intersecciones.

Lo anterior cobra relevancia ante hechos como el accidente vehicular registrado esta semana en la zona de Tres Marías, donde un camión volcó en una glorieta y dejó como saldo 10 personas lesionadas.

“En los lugares donde tenemos glorietas estamos haciendo intervenciones de manera constante al inculcar a los conductores la circulación adecuada y la conducción a la defensiva, con el objetivo de reducir accidentes”, señaló.

Aunado a esto, indicó que existen factores que, más allá de las acciones que realiza la corporación policial, son responsabilidad directa de la ciudadanía, al evitar el exceso de velocidad y tener precaución al conducir.

Respecto al incidente en Tres Marías, comentó que la Guardia Civil acudió como primer respondiente, mientras que la Policía Morelia brindó apoyo en las labores relacionadas con el suceso. Recalcó que el exceso de velocidad y la falta de precaución fueron factores que propiciaron dicho accidente.

“Es muy importante extremar siempre las precauciones, conducir a la defensiva, respetar los señalamientos y utilizar adecuadamente los carriles de circulación, sobre todo cuando se conduce un vehículo en el que hay pasajeros, ya que se trata de vidas cuya integridad depende de quien va al volante”, expresó.

SHA