Policía Morelia intercepta vehículo con armas; uno vinculado al caso Hipólito Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de acciones preventivas y de vigilancia realizadas en la colonia San Pascual, se logró la detención de tres personas del sexo masculino, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en hechos constitutivos de delito relacionados con la portación de armas de fuego.

Durante recorridos de prevención, oficiales detectaron un vehículo que circulaba de manera irregular, motivo por el cual se le marcó el alto. Al intentar evadir la acción policial, se inició una persecución que concluyó en la citada colonia, donde se aseguró el vehículo.

Al realizar las inspecciones correspondientes, conforme a los protocolos establecidos, los oficiales localizaron armas de fuego largas y cortas. Todas las armas aseguradas son de uso exclusivo del Ejército, entre ellas una ametralladora tipo Minimi, además de cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico; por ello se procedió al aseguramiento de los indicios y a la detención de los tripulantes.