Policía Morelia intercepta vehículo con armas; uno vinculado al caso Hipólito Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de acciones preventivas y de vigilancia realizadas en la colonia San Pascual, se logró la detención de tres personas del sexo masculino, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en hechos constitutivos de delito relacionados con la portación de armas de fuego.
Durante recorridos de prevención, oficiales detectaron un vehículo que circulaba de manera irregular, motivo por el cual se le marcó el alto. Al intentar evadir la acción policial, se inició una persecución que concluyó en la citada colonia, donde se aseguró el vehículo.
Al realizar las inspecciones correspondientes, conforme a los protocolos establecidos, los oficiales localizaron armas de fuego largas y cortas. Todas las armas aseguradas son de uso exclusivo del Ejército, entre ellas una ametralladora tipo Minimi, además de cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico; por ello se procedió al aseguramiento de los indicios y a la detención de los tripulantes.
Cabe señalar que uno de los individuos presentaba una orden de aprehensión vigente y, de acuerdo con información pública de otras autoridades, se le ha vinculado con indagatorias relacionadas con el homicidio del exlíder de autodefensas Hipólito Mora, ocurrido en 2023.
Las personas detenidas, así como el vehículo y los objetos asegurados, fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a la ley.
