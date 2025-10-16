Morelia

Policía Morelia implementará operativo en panteones de Morelia durante jornada de Día de Muertos

Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la jornada de Día de Muertos se implementará un operativo de seguridad que abarcará los distintos panteones de Morelia, con énfasis en el Panteón Municipal, donde también se instalarán torres de vigilancia, informó Isaac Olguín Guerrero, encargado del despacho de la Comisaría de la Policía Morelia.

En entrevista, el comisario indicó que este operativo se dirigirá tanto al panteón municipal como a los panteones privados de la capital y a los distintos cementerios de las tenencias.
“Vamos a hacer uso de la mayoría del personal para poder garantizar la seguridad durante esas fechas; el 100 % de la Policía estará trabajando, como lo veníamos haciendo en los últimos operativos”
Añadió que en total serán desplegados más de 700 elementos, pues se prevé contar también con la presencia de un grupo de 80 oficiales que están por egresar de la academia.

En cuanto al Panteón Municipal, destacó que se contempla incrementar el personal del área de vialidad, debido a las obras que se realizan en la zona de la estación del Teleférico, esto con el objetivo de agilizar el tránsito.

Asimismo, en la calzada que conduce a este panteón —en la avenida Arnulfo Ávila—, señaló que se instalarán módulos de atención a víctimas, torres de vigilancia y estarán activas las cámaras del C4, para lograr un mayor monitoreo del 31 de octubre al 2 de noviembre, fechas en las que se registra mayor afluencia en el Panteón Municipal.

