Policía Morelia implementará operativo en panteones de Morelia durante jornada de Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la jornada de Día de Muertos se implementará un operativo de seguridad que abarcará los distintos panteones de Morelia, con énfasis en el Panteón Municipal, donde también se instalarán torres de vigilancia, informó Isaac Olguín Guerrero, encargado del despacho de la Comisaría de la Policía Morelia.
En entrevista, el comisario indicó que este operativo se dirigirá tanto al panteón municipal como a los panteones privados de la capital y a los distintos cementerios de las tenencias.
Añadió que en total serán desplegados más de 700 elementos, pues se prevé contar también con la presencia de un grupo de 80 oficiales que están por egresar de la academia.
Asimismo, en la calzada que conduce a este panteón —en la avenida Arnulfo Ávila—, señaló que se instalarán módulos de atención a víctimas, torres de vigilancia y estarán activas las cámaras del C4, para lograr un mayor monitoreo del 31 de octubre al 2 de noviembre, fechas en las que se registra mayor afluencia en el Panteón Municipal.
RPO