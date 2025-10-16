Policía Morelia implementará operativo en panteones de Morelia durante jornada de Día de Muertos

Asimismo, en la calzada que conduce a este panteón —en la avenida Arnulfo Ávila—, señaló que se instalarán módulos de atención a víctimas, torres de vigilancia y estarán activas las cámaras del C4, para lograr un mayor monitoreo del 31 de octubre al 2 de noviembre, fechas en las que se registra mayor afluencia en el Panteón Municipal.