Morelia

Policía Morelia identifica 10 establecimientos irregulares con maquinitas tragamonedas

Policía Morelia identifica 10 establecimientos irregulares con maquinitas tragamonedas
ARCHIVO
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia, algunos de los principales puntos donde se han detectado 10 establecimientos irregulares con maquinitas tragamonedas se ubican en la salida a Salamanca y salida a Pátzcuaro, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista, el comisionado señaló que lo que han detectado es que dichos espacios no cuentan con licencias de funcionamiento. Y, si bien la Policía Morelia no tiene la facultad para proceder directamente en estos establecimientos, detalló que se mantiene comunicación constante con las autoridades competentes.

“Nosotros hemos estado informando a la Fiscalía General de la República (FGR) de lugares donde hemos detectado esta actividad, que se lleva a cabo en algunos establecimientos como cafés, de los que se conocen habitualmente como cachimbas, o estos locales que luego se encuentran en diferentes partes de la ciudad (…)”
señaló

Al corte de la primera semana de octubre, indicó que se tenían identificados al menos 10 establecimientos con estas características, algunos de ellos nuevos y otros reincidentes.

Cuestionado sobre los focos rojos, Alarcón Olmedo mencionó que se ubican principalmente en la salida a Salamanca, la salida a Pátzcuaro, así como en distintas colonias de la capital, entre ellas la colonia Ventura Puente.

El comisionado explicó que, en este rubro, se han realizado acciones operativas en coordinación con otras corporaciones de seguridad, como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Defensa y Guardia Nacional.

Finalmente, Alarcón Olmedo precisó que, hasta el momento, no han recibido solicitudes de acompañamiento para el retiro de estos objetos, ya que las peticiones de apoyo suelen centrarse en otros delitos de alto impacto.

Te puede interesar:
Rescatan a mujer privada de su libertad en carretera rumbo al aeropuerto de Morelia
Policía Morelia identifica 10 establecimientos irregulares con maquinitas tragamonedas

RPO

Policía Morelia
grid
maquinitas tragamonedas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com