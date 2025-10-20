Policía Morelia identifica 10 establecimientos irregulares con maquinitas tragamonedas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia, algunos de los principales puntos donde se han detectado 10 establecimientos irregulares con maquinitas tragamonedas se ubican en la salida a Salamanca y salida a Pátzcuaro, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
En entrevista, el comisionado señaló que lo que han detectado es que dichos espacios no cuentan con licencias de funcionamiento. Y, si bien la Policía Morelia no tiene la facultad para proceder directamente en estos establecimientos, detalló que se mantiene comunicación constante con las autoridades competentes.
Al corte de la primera semana de octubre, indicó que se tenían identificados al menos 10 establecimientos con estas características, algunos de ellos nuevos y otros reincidentes.
Cuestionado sobre los focos rojos, Alarcón Olmedo mencionó que se ubican principalmente en la salida a Salamanca, la salida a Pátzcuaro, así como en distintas colonias de la capital, entre ellas la colonia Ventura Puente.
El comisionado explicó que, en este rubro, se han realizado acciones operativas en coordinación con otras corporaciones de seguridad, como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Defensa y Guardia Nacional.
RPO