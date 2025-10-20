Policía Morelia identifica 10 establecimientos irregulares con maquinitas tragamonedas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia, algunos de los principales puntos donde se han detectado 10 establecimientos irregulares con maquinitas tragamonedas se ubican en la salida a Salamanca y salida a Pátzcuaro, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista, el comisionado señaló que lo que han detectado es que dichos espacios no cuentan con licencias de funcionamiento. Y, si bien la Policía Morelia no tiene la facultad para proceder directamente en estos establecimientos, detalló que se mantiene comunicación constante con las autoridades competentes.