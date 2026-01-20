Policía Morelia ha aplicado casi mil 500 infracciones de tránsito en lo que va del año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va de este año, la Policía Morelia ha aplicado alrededor de mil 500 infracciones por distintas faltas al Reglamento de Tránsito, informó Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia (SSPC).

En entrevista, el secretario indicó que durante el año pasado se cerró con más de 20 mil infracciones en materia de vialidad, las cuales, subrayó que no todas corresponden a multas económicas.

“Van desde el uso del teléfono celular al conducir, pasarse una luz roja del semáforo, estacionarse en lugares prohibidos; son diversos motivos (…)”, detalló.

En este tenor, Alarcón Olmedo recalcó que para la corporación de seguridad municipal la aplicación de infracciones no tiene un fin recaudatorio.

Por consiguiente, explicó que se trata principalmente de un tema educativo, ya que existe la alternativa de que la persona infractora cubra una sanción económica o realice trabajo en favor de la comunidad.

Cuestionado sobre el porcentaje de quienes optan por esta modalidad, señaló que, desde su perspectiva, la cifra se mantiene prácticamente en un 50 por ciento para cada opción.

