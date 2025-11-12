Policía Morelia fortalece seguridad con 38 detenidos y más de 800 reportes atendidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con base en la estrategia integral de seguridad, la Policía Morelia presentó resultados sólidos durante el mes de octubre de 2025, producto del trabajo constante en prevención, atención ciudadana y combate al delito.

Durante este periodo, se llevaron a cabo 440 audiencias de orden público, además del aseguramiento de 7 armas y 34 vehículos relacionados con distintos hechos. Gracias a la coordinación operativa y la presencia permanente en todo el municipio, se logró la detención de 38 personas por delito y 441 por faltas administrativas.

Asimismo, la corporación atendió 812 reportes de delitos, 342 hechos de tránsito y brindó 258 atenciones médicas, reforzando así la cercanía y confianza con la ciudadanía.