Policía Morelia fortalece la educación vial de más de 40 mil niñas y niños

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Unidad de Educación Vial de Policía Morelia continúa promoviendo la seguridad y la cultura vial entre la infancia moreliana.

Este martes, personal de la unidad realizó una plática y práctica de circuito vial en la Escuela Primaria Simón Bolívar, ubicada en la colonia Centro, beneficiando a 90 alumnas y alumnos.

Durante la actividad, las y los estudiantes aprendieron sobre los principales señalamientos de tránsito, incluyendo fases del semáforo, ceda el paso, cruce de escolares, cruce de peatones y paso peatonal, a través de dinámicas teóricas y prácticas en un circuito vial.

Con esta acción, la Policía Morelia reafirma su compromiso con la formación ciudadana y la seguridad, alcanzando ya un total de más de 40 mil niñas y niños capacitados en Educación Vial y Circuito Vial en el municipio.

