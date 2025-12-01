Policía Morelia, en espera de ser convocada para nueva reunión con Harfuch este miércoles

En este tenor, el comisionado consideró favorable que continúen realizándose estas reuniones con la federación, particularmente para dar seguimiento a los temas que se están trabajando.

Cuestionado sobre qué otros aspectos podrían solicitarse a la federación, Alarcón Olmedo indicó que es indispensable fortalecer a las corporaciones municipales.

“Vamos a seguir insistiendo; se necesita fortalecer a todas las policías municipales. Si particularmente se habla de que el Plan Michoacán tenga éxito, se necesitan los recursos en los municipios”, destacó.

El comisionado subrayó que cada municipio y región tiene necesidades particulares en materia de seguridad, pero consideró que es necesario fortalecer, equipar y formar a los elementos.

Para culminar, señaló que todavía es pronto para ofrecer un análisis completo de las estrategias impulsadas en el Plan Michoacán; sin embargo, recalcó que en el caso de Morelia hay una inercia a la baja en distintos delitos de alto impacto, como el homicidio, esto gracias al trabajo que se ha realizado desde meses atrás, recalcó.

"En el mes de noviembre se concluye con tres casos de homicidios registrados por el Secretariado; estos son homicidios dolosos vinculados a delincuencia organizada. Nosotros registramos cinco en nuestra base de datos, que son los que atendimos", destacó.

rmr