Policía Morelia difunde video de detención frente a Congreso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Respecto a la detención por parte de la Policía Morelia de un joven que portaba una bolsa con droga y otros artículos frente al Congreso de Michoacán, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, negó que se tratara de una supuesta implantación de sustancias al involucrado por parte de la corporación de seguridad.
Sobre el tema, el edil recalcó que este tipo de señalamientos son totalmente falsos y aseveró que se cuenta con el material gráfico correspondiente en el que se muestra el momento de la detención.
“Nosotros tenemos el material de las cámaras corporales de los policías, y no lo podemos hacer público para no violar el debido proceso, pero se pondrá a disposición de la autoridad. Y ahí está con toda claridad cuando se extrae, en la revisión de esta persona, una bolsa de marihuana y otras cosas (…)”, recalcó.
ACÁ EL VIDEO DE POLICÍA MORELIA:
Cabe señalar que esta detención se realizó el miércoles frente al Congreso del Estado, previo a la toma de protesta de Grecia Quiroz como alcaldesa de Uruapan, en sustitución del edil Carlos Manzo Rodríguez, quien también fue su esposo.
Sobre la protesta de Grecia Quiroz, el alcalde manifestó solidaridad al pueblo de Uruapan y subrayó que lo que se ofrezca están a la orden para apoyar a la nueva alcaldesa.
