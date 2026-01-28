Policía Morelia detuvo a ocho por presunto fraude en financiera: Pablo Alarcón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En total, la Policía Morelia detuvo a ocho personas posiblemente implicadas en un caso de presunto fraude relacionado con una financiera de automóviles, informó Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

En entrevista colectiva, el secretario compartió que recientemente se registraron dos casos en los que estuvieron involucradas financieras; sin embargo, el que fue atendido por la Policía Morelia corresponde a un establecimiento ubicado en la colonia Félix Ireta.

“Fue un trabajo en conjunto con la Guardia Civil; se aseguró a los colaboradores de la financiera con el propósito de que la Fiscalía General del Estado determine la situación jurídica de estas personas y se deslinden responsabilidades”, señaló.

Aunado a esto, Alarcón Olmedo indicó que en este caso la financiera ya se encontraba realizando la reparación del daño a algunas de las personas afectadas; no obstante, recalcó que será la Fiscalía quien dé seguimiento puntual al caso.

Finalmente, al ser cuestionado sobre el monto del dinero involucrado en este presunto fraude, el secretario indicó que no cuenta con el dato preciso, aunque señaló que se trata de una suma importante de dinero, ya que son varias las personas afectadas.

