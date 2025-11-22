Policía Morelia detiene a dos por portación de arma; estaba escondida en la puerta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia detuvieron a dos personas en la colonia El Porvenir tras recibir un reporte ciudadano sobre la posible portación de un arma de fuego.

Según el informe de la corporación municipal, durante una revisión preventiva al vehículo en el que se desplazaban los sospechosos, se localizó un arma de fuego. Ante este hallazgo, ambos individuos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, donde se continuará con las investigaciones correspondientes.