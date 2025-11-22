Policía Morelia despliega operativo de seguridad por fiestas guadalupanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para las fiestas guadalupanas en Morelia, se desplegará un operativo de seguridad en la zona de la avenida Tata Vasco, el Jardín Morelos y la Calzada Fray Antonio de San Miguel, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en el municipio.

En entrevista, el comisionado señaló que este operativo comenzó el pasado 20 de noviembre, fecha en que se instalan los primeros comerciantes en la zona, conocida popularmente como “Caña Fest” por las y los morelianos. De manera inicial, serán entre 15 y 20 agentes quienes realizarán recorridos preventivos.

Adicionalmente, Alarcón Olmedo detalló que en la avenida Tata Vasco se colocaron vallas de seguridad con el objetivo de mantener el control vehicular prácticamente hasta el cierre de los festejos guadalupanos, el próximo 12 de diciembre.