Policía Morelia despliega operativo de seguridad por fiestas guadalupanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para las fiestas guadalupanas en Morelia, se desplegará un operativo de seguridad en la zona de la avenida Tata Vasco, el Jardín Morelos y la Calzada Fray Antonio de San Miguel, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en el municipio.
En entrevista, el comisionado señaló que este operativo comenzó el pasado 20 de noviembre, fecha en que se instalan los primeros comerciantes en la zona, conocida popularmente como “Caña Fest” por las y los morelianos. De manera inicial, serán entre 15 y 20 agentes quienes realizarán recorridos preventivos.
Adicionalmente, Alarcón Olmedo detalló que en la avenida Tata Vasco se colocaron vallas de seguridad con el objetivo de mantener el control vehicular prácticamente hasta el cierre de los festejos guadalupanos, el próximo 12 de diciembre.
Indicó que el 10 de diciembre, cuando se instala la totalidad de comerciantes y comienza a registrarse una mayor afluencia de personas, el operativo se reforzará con un total de 150 elementos, ya que también se llevarán a cabo los cierres viales en dicha avenida.
Cabe señalar que, según autoridades de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, este año son poco más de mil los comerciantes que cuentan con tolerancia para laborar en la zona, ofreciendo desde las tradicionales cañas hasta alimentos y artículos diversos.
Al operativo de seguridad se suman los recorridos de inspección por parte del personal del área de Mercados, para garantizar el ordenamiento de los puestos. Asimismo, brigadas de recolección de residuos estarán activas para mantener limpia la zona durante los festejos.
mrh