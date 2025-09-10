Policía Morelia desplegará operativo vial por visita de Claudia Sheinbaum

Alarcón Olmedo detalló que serán desplegados entre 10 y 15 elementos de tránsito en la zona del evento con el objetivo de agilizar la circulación vehicular y evitar congestionamientos durante el arribo de asistentes y autoridades.

Cabe resaltar que el funcionario comentó que hasta ahora no se les ha solicitado realizar cierres viales.

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Morelia forma parte de su gira nacional de rendición de cuentas, y aunque aún no se ha convocado formalmente al Ayuntamiento, se prevé su asistencia por parte del gobierno estatal.

