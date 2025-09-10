Policía Morelia desplegará operativo vial por visita de Claudia Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la próxima visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la capital michoacana, la Policía Morelia implementará un operativo vial en las inmediaciones del Pabellón Don Vasco, donde se tiene previsto el evento oficial este domingo 14 de septiembre a las 10:00 horas.
Así lo dio a conocer Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad, quien explicó que el operativo forma parte del apoyo habitual que se brinda cuando se registra la visita de un mandatario a la ciudad.
Alarcón Olmedo detalló que serán desplegados entre 10 y 15 elementos de tránsito en la zona del evento con el objetivo de agilizar la circulación vehicular y evitar congestionamientos durante el arribo de asistentes y autoridades.
Cabe resaltar que el funcionario comentó que hasta ahora no se les ha solicitado realizar cierres viales.
La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Morelia forma parte de su gira nacional de rendición de cuentas, y aunque aún no se ha convocado formalmente al Ayuntamiento, se prevé su asistencia por parte del gobierno estatal.
SHA