Policía Morelia desplegará operativo de seguridad por el 14 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del 14 de febrero, la Policía Morelia desplegará un operativo de seguridad en zonas comerciales, restaurantes y distintos espacios de alta afluencia, informó Pablo Alarcón Olmedo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el funcionario señaló que esta fecha coincide con la dispersión del pago de la quincena, por lo que se mantiene de manera habitual la vigilancia en zonas bancarias.

En este sentido, explicó que las labores de las y los agentes de la corporación municipal también se concentrarán en los lugares que, con motivo del Día del Amor y la Amistad, suelen registrar una mayor afluencia, como centros comerciales, restaurantes, cafeterías y plazas públicas.

Detalló que el dispositivo estará integrado por aproximadamente 200 agentes, quienes se desplegarán en las zonas antes mencionadas.

A este operativo se sumarán cerca de 100 agentes que estarán asignados al Carnaval del Torito de Petate, evento que se llevará a cabo en la zona centro a partir de las 11:00 horas. Una vez concluida esta actividad, compartió que dichos elementos se incorporarán al dispositivo de seguridad en las zonas comerciales.

