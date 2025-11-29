Policía Morelia desplegará cerca de 800 elementos para la caravana navideña de Coca-Cola

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la caravana navideña de Coca-Cola que se realizará el próximo 6 de diciembre en la capital michoacana, la Policía Morelia desplegará a todo el estado de fuerza de la corporación para garantizar la seguridad y el orden durante el evento, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

Luego de que autoridades municipales anunciaran que Morelia volverá a ser sede de este evento que se tiene programado a las 19:00 horas del 6 de diciembre, se le cuestionó al comisionado sobre el operativo que se implementará para esta actividad.