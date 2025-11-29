Policía Morelia desplegará cerca de 800 elementos para la caravana navideña de Coca-Cola

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la caravana navideña de Coca-Cola que se realizará el próximo 6 de diciembre en la capital michoacana, la Policía Morelia desplegará a todo el estado de fuerza de la corporación para garantizar la seguridad y el orden durante el evento, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
Luego de que autoridades municipales anunciaran que Morelia volverá a ser sede de este evento que se tiene programado a las 19:00 horas del 6 de diciembre, se le cuestionó al comisionado sobre el operativo que se implementará para esta actividad.
Al respecto, Alarcón Olmedo señaló que la Policía Morelia tendrá presencia en cada uno de los eventos públicos programados durante la temporada decembrina.
Y en el caso específico de la caravana, explicó que el despliegue se concentrará principalmente en la zona Centro de la capital michoacana, pues la ruta del recorrido abarca desde la XXI zona militar hasta las inmediaciones del Monumento a Lázaro Cárdenas.
“Desde hace más de un mes nos hemos coordinando para los aspectos logísticos, y estará participando el 100 por ciento del estado de fuerza de la Policía Morelia, es decir, cerca de 800 elementos estarán pendientes de la seguridad en la ciudad”, subrayó.
Además, indicó que la empresa organizadora les ha informado que en otras ciudades han llegado a reunirse hasta 300 mil personas, por lo que en Morelia podría registrarse una afluencia similar.
Por ende, el comisionado destacó que la corporación contará con el dispositivo necesario para garantizar el orden y el buen desarrollo del evento.
BCT