Policía Morelia desplegará 100 elementos para el desfile del 20 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia desplegará a 100 elementos de la corporación para el operativo de seguridad que se implementará el próximo 20 de noviembre, durante el desfile cívico-militar, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista colectiva, el comisionado compartió que, para dicho desfile —que se llevará a cabo con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana—, el operativo será encabezado por la Guardia Civil, por lo que la Policía Morelia únicamente brindará apoyo.

Alarcón Olmedo indicó que, en comparación con otros desfiles como los del 16 o 30 de septiembre, la cantidad de asistentes suele ser menor; por ello, el dispositivo no será de la misma magnitud que en otros eventos.

En este tenor, el comisionado recalcó que, además de contar con un dispositivo de seguridad a cargo del Gobierno del Estado y accesos controlados, se realizarán cierres viales.