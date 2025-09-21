Morelia

Policía Morelia "desactiva" Caravana Trokera tras generar caos vial; dos camionetas, al corralón

Policía Morelia "desactiva" Caravana Trokera tras generar caos vial; dos camionetas, al corralón
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo por la tarde, elementos de la Policía de Morelia desactivaron una “Caravana Troker” que circulaba sin autorización por la avenida Acueducto y otras vialidades del Centro Histórico, generando caos vehicular y molestias entre los conductores.

De acuerdo con información compartida por la corporación municipal a través de redes sociales, el operativo se implementó con el objetivo de preservar la seguridad vial, prevenir accidentes y evitar ruidos excesivos que afectaran la tranquilidad de la ciudadanía.

Durante el despliegue, dos camionetas fueron aseguradas y trasladadas al corralón, ya que sus conductores no acataron las indicaciones de los oficiales.

Este tipo de caravanas, conocidas por su alto volumen de música y vehículos modificados, no contaban con los permisos correspondientes para circular en zonas de alta densidad peatonal y vehicular.

La autoridad municipal reiteró que continuará actuando con firmeza y coordinación para mantener el orden y la seguridad en la ciudad.

