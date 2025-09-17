Policía Morelia cumple con registro de todas sus unidades vehiculares: Martínez Alcázar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que todas las unidades de la Policía Morelia están debidamente registradas.
En entrevista colectiva, el edil fue cuestionado sobre si las patrullas de la corporación cumplen con todos los parámetros para formar parte de la Policía Morelia, esto tras los hechos ocurridos en Jiquilpan, donde se detectaron dos camionetas apócrifas con distintivos de seguridad municipal.
El presidente municipal agregó que, a diferencia de otras corporaciones en las que ingresan camionetas con solo cambio de placas y vidrios polarizados, en el municipio se acatan todas las medidas correspondientes para que las unidades puedan ser utilizadas por los oficiales.
Aunado a esto, destacó que, en ocasiones que patrullas externas a Morelia acuden al municipio, se realizan las debidas inspecciones. “Nosotros no podemos estar a expensas de que sean o no policías, nosotros revisamos, y cuando se identifican y se comprueba, pueden transitar (…)”, puntualizó.
Asimismo, subrayó que se ha establecido como medida que, cuando unidades de otros municipios ingresen a Morelia, les notifiquen para facilitar las revisiones.
RPO