Policía Morelia cumple con registro de todas sus unidades vehiculares: Martínez Alcázar

El presidente municipal agregó que, a diferencia de otras corporaciones en las que ingresan camionetas con solo cambio de placas y vidrios polarizados, en el municipio se acatan todas las medidas correspondientes para que las unidades puedan ser utilizadas por los oficiales.

Aunado a esto, destacó que, en ocasiones que patrullas externas a Morelia acuden al municipio, se realizan las debidas inspecciones. “Nosotros no podemos estar a expensas de que sean o no policías, nosotros revisamos, y cuando se identifican y se comprueba, pueden transitar (…)”, puntualizó.

Asimismo, subrayó que se ha establecido como medida que, cuando unidades de otros municipios ingresen a Morelia, les notifiquen para facilitar las revisiones.