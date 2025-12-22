Policía Morelia celebra 10 años de servicio a la ciudadanía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del décimo aniversario de la Policía Morelia, se destacó el trabajo, la historia y los logros que han marcado esta década de servicio, con lo cual se dará paso a la consolidación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Desde el Centro Administrativo de Morelia (CAM), el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, hizo un recuento de la historia de consolidación de esta corporación, resaltando que en 2015 se creó un modelo policial local que dio origen a lo que hoy se conoce como Policía Morelia, y detalló que para el próximo año se consolidará como una Secretaría.
En este tenor, agradeció a las y los elementos que durante 10 años han trabajado en beneficio de la ciudadanía. Por consiguiente, indicó que uno de los rubros que se impulsan es el fortalecimiento operativo, el equipamiento y las mejoras salariales.
“Nuestra policía crece y se fortalece, con un enfoque firme en la proximidad para atender delitos y fomentar la confianza con la sociedad (…)”, resaltó el comisionado, a la par de mencionar distintos programas que se impulsan, como en el rubro de educación vial, atención a emergencias y más.
Durante el evento se hizo entrega de reconocimientos por cinco y 10 años de servicio, así como al mérito deportivo, cívico-profesional, social y humanitario, además del reconocimiento al compañerismo. Posteriormente, el oficial Antonio Lara fue galardonado como Policía del Año, con un estímulo económico de 100 mil pesos.
Para culminar, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó el reto que representó consolidar a la Policía Morelia, particularmente en lo referente a la inversión en reclutamiento y capacitación de los oficiales.
Por consiguiente, resaltó que la labor diaria de la corporación de seguridad municipal ha contribuido a la disminución de distintos delitos, entre ellos el homicidio doloso.
RPO