Policía Morelia celebra 10 años de servicio a la ciudadanía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del décimo aniversario de la Policía Morelia, se destacó el trabajo, la historia y los logros que han marcado esta década de servicio, con lo cual se dará paso a la consolidación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Desde el Centro Administrativo de Morelia (CAM), el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, hizo un recuento de la historia de consolidación de esta corporación, resaltando que en 2015 se creó un modelo policial local que dio origen a lo que hoy se conoce como Policía Morelia, y detalló que para el próximo año se consolidará como una Secretaría.

En este tenor, agradeció a las y los elementos que durante 10 años han trabajado en beneficio de la ciudadanía. Por consiguiente, indicó que uno de los rubros que se impulsan es el fortalecimiento operativo, el equipamiento y las mejoras salariales.