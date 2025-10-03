Policía Morelia capta de 2 a 3 reportes semanales por intento de suicidio: Comisaría

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia recibe de 2 a 3 reportes semanales por intento de suicidio; en cada caso, los elementos intervienen en seguimiento a la campaña de salud mental de la corporación, informó Isaac Olguín Guerrero, encargado de despacho de la Comisaría.
En entrevista colectiva, Olguín Guerrero recordó que uno de los casos más recientes se registró la semana pasada en el Centro de la capital michoacana.
Sobre la cantidad de reportes que recibe la corporación, el comisario indicó que la cifra es variable, aunque estimó que son de 2 a 3 por semana, principalmente en cruceros de la ciudad. Entre los espacios con mayor incidencia mencionó la salida a Quiroga y la salida a Charo.
Agregó que la Policía Morelia mantiene una campaña permanente de atención a la salud mental, con acompañamiento y seguimiento a los casos detectados.
Respecto a las posibles causas de los intentos de suicidio, señaló que no se puede generalizar, ya que cada caso es distinto; sin embargo, en varios reportes han identificado factores como problemas familiares o el consumo de estupefacientes.
Finalmente, destacó que, en lo que va de este año, la intervención de la corporación ha permitido que los intentos de suicidio que les reportan no se concreten. Añadió que el último caso consumado del que tiene conocimiento ocurrió el año pasado.
RPO