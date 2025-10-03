Policía Morelia capta de 2 a 3 reportes semanales por intento de suicidio: Comisaría

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia recibe de 2 a 3 reportes semanales por intento de suicidio; en cada caso, los elementos intervienen en seguimiento a la campaña de salud mental de la corporación, informó Isaac Olguín Guerrero, encargado de despacho de la Comisaría.

En entrevista colectiva, Olguín Guerrero recordó que uno de los casos más recientes se registró la semana pasada en el Centro de la capital michoacana.