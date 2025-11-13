Policía Morelia busca blindar carreteras colindantes ante robos a transporte

En entrevista colectiva, el comisionado compartió que las zonas limítrofes que se buscaría fortalecer son la parte norte de la ciudad, en los límites con Tarímbaro, Charo y el corredor que va hacia el aeropuerto.

También mencionó el sur, en la carretera hacia Pátzcuaro, así como el tramo con límites con Lagunillas, la zona de El Correo hacia la salida a Quiroga y la zona serrana al sur de la capital.

Cuestionado sobre los delitos que más se registran en estas áreas, el comisionado indicó que se trata principalmente del robo de vehículos y del robo a transporte.

“Hemos platicado con las cámaras de autotransporte federal, ellos están preocupados por la creciente incidencia en este delito en ciertos tramos carreteros”, indicó.