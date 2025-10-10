Morelia

Policía Morelia brindará acompañamiento en consulta por autogobierno en San Miguel del Monte

AHOLIBAMA ANDRADE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la consulta en la que habitantes de San Miguel del Monte votarán si se rigen por usos y costumbres, se desplegará un operativo de seguridad en la zona, con el propósito de garantizar que la jornada transcurra de manera ordenada, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista colectiva, el comisionado destacó que este tipo de acciones se han llevado a cabo en otros ejercicios, por lo que se asignarán elementos de seguridad a la tenencia para brindar acompañamiento durante toda la jornada, programada para este domingo 12 de octubre.

“Va a participar el equipo de la Unidad Táctica de la Policía Morelia, con alrededor de 25 agentes y el personal habitual del sector, por lo que se dispondrá de un estado de fuerza de entre 30 a 35 agentes”
Añadió que los elementos estarán realizando patrullajes en la zona, ya que no permanecerán fijos en un solo punto, con el fin de mantenerse atentos y garantizar el orden.

Finalmente, Alarcón Olmedo señaló que la corporación de seguridad municipal no ha recibido denuncias formales sobre amenazas o alguna situación que ponga en riesgo la jornada.

