Policía Morelia brindará acompañamiento en consulta por autogobierno en San Miguel del Monte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la consulta en la que habitantes de San Miguel del Monte votarán si se rigen por usos y costumbres, se desplegará un operativo de seguridad en la zona, con el propósito de garantizar que la jornada transcurra de manera ordenada, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
Añadió que los elementos estarán realizando patrullajes en la zona, ya que no permanecerán fijos en un solo punto, con el fin de mantenerse atentos y garantizar el orden.
Finalmente, Alarcón Olmedo señaló que la corporación de seguridad municipal no ha recibido denuncias formales sobre amenazas o alguna situación que ponga en riesgo la jornada.
RPO