Policía Morelia brindará acompañamiento en consulta por autogobierno en San Miguel del Monte

Añadió que los elementos estarán realizando patrullajes en la zona, ya que no permanecerán fijos en un solo punto, con el fin de mantenerse atentos y garantizar el orden.

Finalmente, Alarcón Olmedo señaló que la corporación de seguridad municipal no ha recibido denuncias formales sobre amenazas o alguna situación que ponga en riesgo la jornada.