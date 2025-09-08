Policía Morelia brinda resguardo a influencer Flor Marian tras ser localizada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad, Pablo Alarcón Olmedo, informó que la Policía Morelia brinda resguardo a la creadora de contenido Flor Marian, quien actualmente se encuentra recibiendo atención médica.
En entrevista, el comisario explicó que la noche del sábado pasado recibieron un reporte del personal de un hotel, donde se notificaba que una mujer con las características de la influencer —reportada como desaparecida— se encontraba en el establecimiento.
Ante esto, indicó que se desplegó personal de la corporación y, al constatar los hechos, se confirmó que se trataba de la joven reconocida como creadora de contenido, quien fue reportada como desaparecida en Uruapan.
“Se solicitaron los apoyos médicos de inmediato, en virtud de que la persona se encontraba en un aparente mal estado de salud. Llegó una ambulancia y fue trasladada al hospital (…)”, destacó el comisario.
Alarcón Olmedo agregó que, por el momento, esta es la información disponible, ya que no podía ofrecer mayores detalles debido a la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE).
Finalmente, el comisario recalcó que, siguiendo las instrucciones del alcalde Alfonso Martínez Alcázar y la solicitud de apoyo de la FGE, se ha garantizado la seguridad de la joven y se mantendrá su resguardo por parte de la Policía Morelia durante el tiempo que permanezca en el hospital.
mrh