Policía Morelia brinda más de 50 medidas de protección al mes: comisario

Explicó que estas medidas de protección derivan de peticiones de la FGE y suelen aplicarse cuando alguna persona es hospitalizada tras un hecho violento, con la intervención tanto de la Policía Morelia como de la Guardia Civil.

Alarcón Olmedo detalló que los resguardos no solo se realizan en hospitales, sino también en otros casos, como cuando la fiscalía o el gobierno federal solicitan custodia para personas integradas a mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y periodistas.

En la mayoría de los casos, agregó que las medidas consisten en mantener comunicación permanente, realizar recorridos y vigilancia. Mismas acciones que aplican para víctimas de algún delito o cuando hay personas sujetas a procesos.

Finalmente, precisó que en promedio se realizan resguardos fijos al mes, pero entre todos los mecanismos, custodias en hospitales y otras medidas de protección, la cifra alcanza más de 50 mensuales.

BCT