Policía Morelia atendió cinco reportes de robo a transporte de carga en el último bimestre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos dos meses, la Policía Morelia ha atendido cinco reportes de robo a transporte de carga, principalmente en la zona poniente del municipio, informó Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad.

En entrevista, el comisario explicó que la incidencia se ha concentrado en la autopista que conecta de Pátzcuaro a Cuitzeo, particularmente en el tramo que corresponde a Morelia.

En cuanto a los robos, indicó que se han registrado en tráileres y en las conocidas madrinas utilizadas para el traslado de vehículos nuevos.

Ante esta situación, indicó que se reforzó la vigilancia en la zona con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno: “Hemos reforzado la presencia incluso con el Ejército en el corredor de Capula, El Correo e Iratzio, para brindar condiciones de seguridad en este territorio (…)”, señaló.

Alarcón Olmedo precisó que se han recibido cinco reportes en los últimos dos meses, y detalló que la célula delictiva provienen de otro municipio. Pero se concentran en dicha zona para robar las unidades de carga o la mercancía que transportan.

Finalmente, destacó que en el despliegue operativo (aunque no precisó detenciones realizadas) se han logrado recuperar algunos automotores, mismo aspecto que indicó han efectuado las corporaciones de seguridad de los municipios vecinos.

RYE