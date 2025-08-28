Policía Morelia activa protocolos de búsqueda ante reportes de adultos mayores extraviados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la totalidad de los reportes que la Policía Morelia ha recibido sobre adultos mayores extraviados, se ha logrado localizarlos y regresarlos con sus familias, afirmó Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad.
En entrevista para MiMorelia.com, el comisario explicó que, en estos casos, los reportes provienen directamente de familiares de los adultos mayores, aunque también se han registrado casos en residencias privadas para personas de la tercera edad, donde algunos residentes con padecimientos médicos salen de los domicilios y, al desorientarse, no saben cómo regresar.
Alarcón Olmedo detalló que, en estos casos, se activan los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas para localizarlos y reunirlos con sus familias.
“En estos casos activamos un protocolo de búsqueda —es el mismo que se aplica para personas desaparecidas—, que consiste en rastreo y monitoreo con las cámaras del C4, además de recorridos en campo en las zonas aledañas”, señaló el comisario.
Agregó que los elementos de la corporación que atienden estos reportes también consideran diversos factores, como los tiempos estimados, la red familiar cercana a la que el adulto mayor posiblemente pueda acudir y las rutas de transporte público que pasan por la zona.
“En ese sentido, hemos logrado encontrar al 100 por ciento de los adultos mayores que se han extraviado en la ciudad de Morelia, ya sea por alguna situación relacionada con la edad o con un factor de salud”, afirmó.
Finalmente, el comisario Pablo Alarcón indicó que la incidencia de estos reportes es variable, pues hay meses en los que no se recibe ninguno y otros en los que se registran más de cuatro casos.
En este contexto, el comisario recomendó que, en caso de que una familia o residencia enfrente una situación de este tipo, lo ideal es reportar de inmediato a la Policía Morelia para que los oficiales activen oportunamente los protocolos y se localice al adulto mayor lo más pronto posible.
mrh