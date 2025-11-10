Morelia

Policía Morelia aclara supuesto ‘levantón’ en el Deportivo Bicentenario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En relación con un video que circula en redes sociales sobre una supuesta “privación de la libertad”, Policía Morelia informa que el hecho fue atendido de inmediato tras recibirse un reporte ciudadano sobre la presencia de personas aparentemente armadas en las inmediaciones del Deportivo Bicentenario.

Al arribar al lugar, oficiales de la corporación ubicaron a un grupo de jóvenes que, sin las precauciones adecuadas, realizaban la grabación de un proyecto escolar en el espacio público, utilizando objetos que simulaban armas de fuego.

Dicha situación generó temor entre las personas que se encontraban cerca del sitio, motivo por el cual los jóvenes fueron arrestados y presentados ante el juez cívico, conforme a los protocolos establecidos.

