Policía Morelia aclara confusión por supuesta doble detención en Torreón Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el ataque armado registrado el domingo en la zona de Torreón Nuevo, la Policía Morelia atendió diversos reportes ciudadanos que señalaban la presencia de sujetos armados en las inmediaciones del sitio.
En seguimiento a esas denuncias, elementos municipales realizaron inspecciones preventivas y localizaron a dos hombres cuyas características coincidían con las descritas por testigos. Sin embargo, tras verificar su identidad y revisar las grabaciones de videovigilancia, se confirmó que no estaban relacionados con el hecho delictivo y fueron liberados en el lugar.
La corporación detalló que la actuación se llevó a cabo conforme al protocolo, explicando a los implicados la naturaleza preventiva de la intervención, y ofreciendo disculpas por las molestias ocasionadas.
Es de apuntar que en redes sociales comenzaron a circular versiones que aseguraban que dos hombres habían sido detenidos por su presunta implicación en el tiroteo, hecho que la autoridad negó. El único detenido en este caso es el presunto agresor que fue arrestado en flagrancia tras disparar contra otra persona.
Gracias a la colaboración ciudadana y al trabajo coordinado con videovigilancia, el responsable ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.
