Policía Morelia aclara confusión por supuesta doble detención en Torreón Nuevo

En seguimiento a esas denuncias, elementos municipales realizaron inspecciones preventivas y localizaron a dos hombres cuyas características coincidían con las descritas por testigos. Sin embargo, tras verificar su identidad y revisar las grabaciones de videovigilancia, se confirmó que no estaban relacionados con el hecho delictivo y fueron liberados en el lugar.

La corporación detalló que la actuación se llevó a cabo conforme al protocolo, explicando a los implicados la naturaleza preventiva de la intervención, y ofreciendo disculpas por las molestias ocasionadas.