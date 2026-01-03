Policía de Morelia y Ejército detienen a sujeto armado en operativo conjunto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue detenido y un arma de fuego fue asegurada tras un operativo de inspección preventiva implementado por elementos de la Policía de Morelia, en coordinación con fuerzas federales, en la colonia Ignacio Allende, al norte de la capital michoacana.

De acuerdo con el reporte oficial, el aseguramiento se realizó durante un filtro de revisión vehicular. El sujeto fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente junto con el arma asegurada.